Il marito di Chiara Ferragni

Vito Manzione | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il marito di Chiara Ferragni' è 'Fedez'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FEDEZ

Perchè la soluzione è Fedez? Fedez è il nome del marito di Chiara Ferragni, famoso cantante e rapper italiano. La loro storia d’amore ha attirato molta attenzione sui social e sui media, rendendo Fedez una figura molto nota nel panorama dello spettacolo italiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il marito di Chiara Ferragni
  • Risposta: FEDEZ
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FDZ
  • Inizia con: F
  • Finisce con: Z
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fedez'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il marito di Chiara Ferragni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fedez

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il marito di Chiara Ferragni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fedez'.

La soluzione 'Fedez' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il marito di Chiara Ferragni". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il rapper marito di Chiara Ferragni Il popolare rapper marito di Chiara Ferragni Un personaggio come Chiara Ferragni Nomignolo della coppia di Fedez e Chiara Ferragni Lo è Chiara Ferragni 

Altre definizioni collegate

Con marito: Prendere marito o moglie 

Con chiara: Il Francesco di Io Chiara e lo Scuro film del 1983 

Con ferragni: Il popolare rapper marito di Chiara Ferragni 