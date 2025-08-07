Il marito di Chiara Ferragni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il marito di Chiara Ferragni' è 'Fedez'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F E D E Z

Perchè la soluzione è Fedez? Fedez è il nome del marito di Chiara Ferragni, famoso cantante e rapper italiano. La loro storia d’amore ha attirato molta attenzione sui social e sui media, rendendo Fedez una figura molto nota nel panorama dello spettacolo italiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il marito di Chiara Ferragni

Il marito di Chiara Ferragni Risposta: FEDEZ

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: F D Z

Inizia con: F

F Finisce con: Z

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Il marito di Chiara Ferragni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fedez

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il marito di Chiara Ferragni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fedez'.

La soluzione 'Fedez' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il marito di Chiara Ferragni". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.