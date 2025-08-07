Il marito di Chiara Ferragni
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Perchè la soluzione è Fedez? Fedez è il nome del marito di Chiara Ferragni, famoso cantante e rapper italiano. La loro storia d’amore ha attirato molta attenzione sui social e sui media, rendendo Fedez una figura molto nota nel panorama dello spettacolo italiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il marito di Chiara Ferragni
- Risposta: FEDEZ
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FDZ
- Inizia con: F
- Finisce con: Z
Il marito di Chiara Ferragni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fedez
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