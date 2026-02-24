Prendere marito o moglie

Home / Soluzioni Cruciverba / Prendere marito o moglie

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendere marito o moglie' è 'Sposarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPOSARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prendere marito o moglie" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prendere marito o moglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sposarsi? Sposarsi significa decidere di condividere la propria vita con un’altra persona, instaurando un legame ufficiale e duraturo. È un gesto che rappresenta l’unione tra due individui che scelgono di impegnarsi reciprocamente, spesso attraverso una cerimonia celebrata in presenza di amici e parenti. Questa scelta comporta responsabilità, rispetto e amore, segnando un passaggio importante nella crescita personale e nel percorso di coppia. La decisione di unirsi ufficialmente è un passo significativo nel percorso di vita di ognuno.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Prendere marito o moglie nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sposarsi

In presenza della definizione "Prendere marito o moglie", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prendere marito o moglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sposarsi:

S Savona P Padova O Otranto S Savona A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prendere marito o moglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non vuol farlo lo scapolone impenitenteNon vuole farlo lo scapolone impenitenteUnirsi in matrimonioI = marito e moglieCome il vincolo tra marito e moglieLo è il marito e anche la moglieCome dire moglie e maritoIl marito o la moglie