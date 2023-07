Il rapper marito di Chiara Ferragni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rapper marito di Chiara Ferragni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FEDEZ

Significato/Curiosità : Il rapper marito di Chiara Ferragni

Fedez, il noto rapper italiano, è il marito di Chiara Ferragni, influencer di fama internazionale. Fedez, il cui vero nome è Federico Leonardo Lucia, è nato il 15 ottobre 1989 a Milano, Italia. È salito alla ribalta nel mondo della musica negli anni 2010 con il suo stile unico e le sue liriche pungenti. Oltre alla sua carriera musicale, Fedez è anche molto attivo sui social media, dove condivide momenti della sua vita personale e professionale. Ha collaborato con molti artisti di successo e ha raggiunto la vetta delle classifiche con diverse canzoni. La sua relazione con Chiara Ferragni ha attirato l'attenzione dei media e dei fan di entrambi, diventando una delle coppie più seguite e amate in Italia. Insieme hanno una figlia, Vittoria, nata nel marzo 2018, e si sono sposati nel settembre 2018 in una cerimonia romantica e molto discussa. Fedez continua a essere una figura influente nel panorama musicale italiano e internazionale, oltre a essere una presenza costante nel mondo della moda e dello spettacolo.

Altre risposte alla domanda : Il rapper marito di Chiara Ferragni : rapper; marito; chiara; ferragni; Nome d arte del rapper Calvin Cordozar Broadus Jr; Nome d arte del rapper e trapper Luca D Orso; Il BIG rapper morto nel 97 ing; Il rapper dodicesimo a Sanremo 2019; Sono per Fibra in un brano dell omonimo rapper ; La Franca che recitò a lungo con il marito Dario Fo; Nacque già in età da marito ; La sorella del marito ; Serve vini con il marito ; Il Rossano quarto marito di Ivana Trump; Lo rischiara l alba; Un personaggio come chiara Ferragni; chiara come una sensazione; Lo è la voce non chiara ; Al maschile canterebbe Albachiara ; Un personaggio come Chiara ferragni ; Il marito di Chiara ferragni ; Il popolare rapper marito di Chiara ferragni ; Così è detta la coppia Fedez e ferragni ; ferragni : influencer = Raffaele : x;

