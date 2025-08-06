Il Marlowe di Chandler

SOLUZIONE: PHILIP

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Marlowe di Chandler" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Marlowe di Chandler". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Philip? Philip Marlowe è un personaggio letterario creato da Raymond Chandler, protagonista di numerosi romanzi noir ambientati a Los Angeles. È un detective privato noto per il suo carattere forte, la grande capacità di analizzare situazioni complicate e la determinazione nel scoprire la verità. Con il suo stile distintivo, spesso si trova coinvolto in storie di inganni, corruzione e mistero, affrontando ogni caso con lucidità e coraggio. La sua figura rappresenta l'ideale dell'investigatore solitario e tenace.

Se la definizione "Il Marlowe di Chandler" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Marlowe di Chandler" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Philip:

P Padova H Hotel I Imola L Livorno I Imola P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Marlowe di Chandler" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

