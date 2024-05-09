La serie tv con Chandler Monica Ross e Rachel

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La serie tv con Chandler Monica Ross e Rachel' è 'Friends'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRIENDS

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Perché la soluzione è Friends? FRIENDS è una celebre serie televisiva americana che narra le vicende di sei amici che vivono a New York. I protagonisti, tra cui Chandler, Monica, Ross e Rachel, condividono momenti di gioia, difficoltà e crescita personale, creando un legame forte e duraturo. La sitcom ha riscosso grande successo grazie al suo humor, alle dinamiche tra i personaggi e alle situazioni quotidiane rappresentate. La popolarità di questa serie si mantiene nel tempo, testimoniando il suo impatto culturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La serie tv con Chandler Monica Ross e Rachel". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La serie tv con Chandler Monica Ross e Rachel nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Friends

Questa pagina è dedicata alla definizione "La serie tv con Chandler Monica Ross e Rachel" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La serie tv con Chandler Monica Ross e Rachel" conferma che la soluzione 'Friends' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Friends

F Firenze R Roma I Imola E Empoli N Napoli D Domodossola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La serie tv con Chandler Monica Ross e Rachel" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Friends' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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