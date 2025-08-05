Si battono nella trebbiatura
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SOLUZIONE: SPIGHE
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Perché la soluzione è Spighe? Durante la raccolta del grano, si sentono spesso suoni particolari provenire dai campi. Le spighe, quando vengono separate dal resto della pianta, producono un rumore caratteristico che si può percepire chiaramente. Questo suono è il risultato del movimento delle spighe stesse, che si staccano e si muovono con il vento o durante le operazioni di trebbiatura. È un momento di grande attività nei campi.
Si battono nella trebbiatura nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spighe
La soluzione associata alla definizione "Si battono nella trebbiatura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spighe'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si battono nella trebbiatura
- Risposta: SPIGHE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Spighe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si battono nella trebbiatura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si riempie dopo la trebbiatura Si battono per il freddo Per suonarli si battono Si riempiono dopo la trebbiatura Si battono per le donne
Altre definizioni collegate
Con battono: La battono molti campanili
Con trebbiatura: Lo si riempie dopo la trebbiatura