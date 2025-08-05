Si battono nella trebbiatura

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si battono nella trebbiatura' è 'Spighe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIGHE

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Perché la soluzione è Spighe? Durante la raccolta del grano, si sentono spesso suoni particolari provenire dai campi. Le spighe, quando vengono separate dal resto della pianta, producono un rumore caratteristico che si può percepire chiaramente. Questo suono è il risultato del movimento delle spighe stesse, che si staccano e si muovono con il vento o durante le operazioni di trebbiatura. È un momento di grande attività nei campi.

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Si battono nella trebbiatura nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spighe

La soluzione associata alla definizione "Si battono nella trebbiatura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spighe'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si battono nella trebbiatura

Si battono nella trebbiatura Risposta: SPIGHE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

S Savona P Padova I Imola G Genova H Hotel E Empoli

La soluzione 'Spighe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si battono nella trebbiatura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.