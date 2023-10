Per suonarli si battono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per suonarli si battono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : TAMBURI

Significato/Curiosita : Per suonarli si battono

In tempo ad arrivare alle prigioni e a liberare tutti. lei e andromeda si battono con ardore contro i legionari romani, mentre olimpia e belur fanno fuggire... In tempo ad arrivare alle prigioni e a liberare tutti. lei e andromedacon ardore contro i legionari romani, mentre olimpia e belur fanno fuggire... Si definisce tamburo uno strumento musicale di forma tubolare cavo con due pelli, di cui una sul fondo, in cui il suono è prodotto percuotendo o raschiando una pelle tesa attraverso una delle due estremità del fusto e dalla reazione della seconda pelle per simpatia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

