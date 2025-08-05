Ha bisogno di dormire
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha bisogno di dormire' è 'Assonnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASSONNATO
Perchè la soluzione è Assonnato? Quando una persona è molto stanca, può sembrare assonnata, con gli occhi pesanti e un ritmo lento. Questo stato indica chiaramente che ha bisogno di dormire per recuperare energia e sentirsi meglio. La sensazione di sonnolenza è un segnale naturale del corpo che richiede riposo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha bisogno di dormire nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Assonnato
Per risolvere la definizione "Ha bisogno di dormire", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Assonnato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha bisogno di dormire
- Risposta: ASSONNATO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Assonnato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha bisogno di dormire". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Chi lo è non ha bisogno di nessuna medicina Non ha bisogno di radersi Ha lanciato Non abbiam bisogno di parole Chi lo è non ha bisogno di medicine Bisogno di dormire
Altre definizioni collegate
Con bisogno: Una cosa che può sostituirsi a un altra e soddisfare lo stesso bisogno
Con dormire: Il mobile su cui dormire