Ha bisogno di dormire

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha bisogno di dormire' è 'Assonnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSONNATO

Perchè la soluzione è Assonnato? Quando una persona è molto stanca, può sembrare assonnata, con gli occhi pesanti e un ritmo lento. Questo stato indica chiaramente che ha bisogno di dormire per recuperare energia e sentirsi meglio. La sensazione di sonnolenza è un segnale naturale del corpo che richiede riposo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha bisogno di dormire nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Assonnato

Per risolvere la definizione "Ha bisogno di dormire", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Assonnato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ha bisogno di dormire

Ha bisogno di dormire Risposta: ASSONNATO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona S Savona S Savona O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Assonnato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha bisogno di dormire". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.