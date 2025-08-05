Ha bisogno di dormire

Angelo Caputo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha bisogno di dormire' è 'Assonnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSONNATO

Perchè la soluzione è Assonnato? Quando una persona è molto stanca, può sembrare assonnata, con gli occhi pesanti e un ritmo lento. Questo stato indica chiaramente che ha bisogno di dormire per recuperare energia e sentirsi meglio. La sensazione di sonnolenza è un segnale naturale del corpo che richiede riposo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha bisogno di dormire nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Assonnato

Per risolvere la definizione "Ha bisogno di dormire", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Assonnato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ha bisogno di dormire
  • Risposta: ASSONNATO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: A________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona
S Savona
S Savona
O Otranto
N Napoli
N Napoli
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Assonnato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha bisogno di dormire". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con dormire: Il mobile su cui dormire 