Bisogno di dormire

Sostantivo

Curiosità su: Il sonno (dal latino somnus) è una necessità fisiologica, definito come stato di riposo contrapposto alla veglia. Varie definizioni indicano il sonno come "una periodica sospensione dello stato di coscienza", durante la quale l'organismo recupera energia; stato di riposo fisico e psichico, caratterizzato dal distaccamento temporaneo della coscienza e della volontà, dal rallentamento delle funzioni neurovegetative e dall'interruzione parziale dei rapporti sensomotori del soggetto con l'ambiente, indispensabile per il ristoro dell'organismo. Come la veglia, infatti, il sonno è un processo fisiologico attivo che coinvolge l'interazione di componenti multiple del sistema nervoso centrale e autonomo. Infatti, benché il sonno sia rappresentato da un apparente stato di quiete, durante questo stato avvengono complessi cambiamenti a livello cerebrale che non possono essere spiegati solo come un semplice stato di riposo fisico e psichico. Ad esempio, ci sono alcune cellule cerebrali che in alcune fasi del sonno hanno un'attività 5-10 volte maggiore rispetto a quella che hanno in veglia.

sonno ( approfondimento) m sing (pl.: sonni)

(fisiologia) , (medicina) sospensione parziale autonoma e periodica della coscienza e della volontà un buon sonno dopo una giornata di lavoro nell'esistenza degli individui è una fase in cui essi si concentrano in una sorta di quasi completa immersione nelle profondità dell'io, in genere di qualche minuto od ore, con un abbandono delle normali facoltà della percezione intellettiva e in parte dei sensi, fuorché in rari casi o talvolta nel sogno certo è che bisogna avere un po' di coraggio per poter concedersi il sonno , anche fede, se non altro proprio perché non si conosce precisamente appunto il luogo dell'inconscio (per estensione) sensazione di stanchezza che favorisce il dormire con il rilassamento di parte di sé ed una "dolce" sensazione percepita anche sugli occhi e sulle palpebre rideva nel sonno

col sonno si compensa anche la fatica fisica del corpo

Sillabazione

sòn | no

Pronuncia

IPA: /'sonno/ IPA: /'snno/

Etimologia / Derivazione

dal latino somnus cioè "sonno"

Citazione

Sinonimi

dormita, sonnolenza, riposo, tranquillità

( senso figurato ) quiete

quiete torpore

( senso figurato ) pigrizia, indolenza

pigrizia, indolenza (letterario) sogno

Contrari

veglia, vivacità, attività

Parole derivate

sonnecchiante, sonnecchiare, sonnolento, sonnifero

Alterati

(diminutivo) sonnellino

Proverbi e modi di dire