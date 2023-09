Si divora in automobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si divora in automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRADA

Significato/Curiosita : Si divora in automobile

La soppressione dell'aci (sostenendo che si trattasse di un ente che aumenta i passaggi burocratici e divora 200 milioni di euro di denaro pubblico),... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi strada (disambigua). la strada è un'infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

