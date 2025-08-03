Antica veste greca
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SOLUZIONE: PEPLO
Perchè la soluzione è Peplo? Il peplo è un abito che ha caratterizzato le donne dell'antica Grecia. Realizzato con tessuti leggeri e drappeggiati, si indossava sovente durante cerimonie e momenti di vita quotidiana. La sua forma semplice ed elegante riflette lo stile di quell'epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Antica veste greca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Peplo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Antica veste greca
- Risposta: PEPLO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Peplo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica veste greca". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Antica città greca della Focide L antica regione greca patria di Orfeo Antica città greca che ricorda una statua di Afrodite L antica regione greca con Tebe e Orcomeno Un antica veste
Altre definizioni collegate
Con antica: Un magistrato dell antica Atene
Con veste: Veste l uniforme
Con greca: Irene attrice greca ne I cannoni di Navarone