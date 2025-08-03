Antica veste greca

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antica veste greca' è 'Peplo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEPLO

Perchè la soluzione è Peplo? Il peplo è un abito che ha caratterizzato le donne dell'antica Grecia. Realizzato con tessuti leggeri e drappeggiati, si indossava sovente durante cerimonie e momenti di vita quotidiana. La sua forma semplice ed elegante riflette lo stile di quell'epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Antica veste greca nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Peplo

La definizione "Antica veste greca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peplo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Antica veste greca

Antica veste greca Risposta: PEPLO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

P Padova E Empoli P Padova L Livorno O Otranto

La soluzione 'Peplo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica veste greca". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.