TANA

Curiosità e Significato di Tana

Approfondisci la parola di 4 lettere Tana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tana? Una tana è un rifugio accogliente, spesso sotterraneo o nascosto, dove ci si sente al sicuro e protetti. Può essere quella piccola cavità naturale o creata dall’uomo che offre riparo e comfort, come una tana di animali o un nascondiglio segreto. È un luogo intimo, ideale per sentirsi protetti e rilassati, proprio come suggerisce lo scavo accogliente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo scavo di una galleriaUno scavo nel terrenoScavo difensivo intorno a manieriLo scavo per fare spazio alle fondamentaMacchina da cantiere per spostare materiali di scavo

Come si scrive la soluzione Tana

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O E A C I L D E M R I I T Mostra soluzione



