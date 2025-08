Una lepre che vive in Groenlandia e Canada nei cruciverba: la soluzione è Artica

ARTICA

Curiosità e Significato di Artica

Vuoi sapere di più su Artica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Artica.

Perché la soluzione è Artica? L'Artica è la regione che circonda il Polo Nord, caratterizzata da terre ghiacciate e mari gelati. Estesa tra Groenlandia e Canada, rappresenta uno degli ambienti più estremi e affascinanti del pianeta, popolato da specie uniche come orsi polari e foche. Un luogo di grande importanza climatica e naturale, simbolo delle sfide ambientali globali.

Come si scrive la soluzione Artica

Hai davanti la definizione "Una lepre che vive in Groenlandia e Canada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

