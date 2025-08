Un suo esponente fu Enrico Baj nei cruciverba: la soluzione è Neodada

NEODADA

Curiosità e Significato di Neodada

Perché la soluzione è Neodada? Neodada è un termine che si riferisce a un movimento artistico e culturale emerso negli anni '50 e '60, ispirato al Dadaismo originale, ma rivisitato in chiave moderna. Questo stile si caratterizza per l'ironia, il gioco con i materiali e la critica sociale, spesso attraverso opere provocatorie e innovative. È un modo per ribaltare le convenzioni e stimolare il pensiero critico nel mondo dell'arte e oltre.

Come si scrive la soluzione Neodada

N Napoli

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

