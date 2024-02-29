Ungaretti ne fu un esponente nei cruciverba: la soluzione è Ermetismo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ungaretti ne fu un esponente' è 'Ermetismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERMETISMO

Curiosità e Significato di Ermetismo

Hai risolto il cruciverba con Ermetismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ermetismo.

Come si scrive la soluzione Ermetismo

Hai davanti la definizione "Ungaretti ne fu un esponente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

T Torino

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

