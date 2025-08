Santo che si festeggia l 11 dicembre nei cruciverba: la soluzione è Damaso

DAMASO

Curiosità e Significato di Damaso

Vuoi sapere di più su Damaso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Damaso.

Perché la soluzione è Damaso? Damaso è un nome di origine latina che significa addomesticato o domato. È anche associato a figure storiche e religiose, come Papa Damaso I, noto per il suo ruolo nella Chiesa antica. Il nome evoca pure forza e saggezza, rimanendo molto popolare in Italia. Insomma, Damaso rappresenta tradizione e spiritualità, mantenendo vivo il suo fascino nel tempo.

Come si scrive la soluzione Damaso

La definizione "Santo che si festeggia l 11 dicembre" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

S Savona

O Otranto

