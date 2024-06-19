Quella di Gesù si festeggia a dicembre nei cruciverba: la soluzione è Natività

Sara Verdi | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella di Gesù si festeggia a dicembre' è 'Natività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATIVITÀ

Curiosità e Significato di Natività

La soluzione Natività di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Natività per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si festeggia il 26 dicembreIl santo che si festeggia il 26 dicembreSanto che si festeggia l 11 dicembreSanto che si festeggia il 20 aprileSi festeggia in famiglia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Quella di Gesù si festeggia a dicembre - Natività

Come si scrive la soluzione Natività

Se "Quella di Gesù si festeggia a dicembre" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 8 lettere della soluzione Natività:
N Napoli
A Ancona
T Torino
I Imola
V Venezia
I Imola
T Torino
À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C B T N I I

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.