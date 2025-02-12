Il santo che si festeggia il 26 dicembre

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il santo che si festeggia il 26 dicembre' è 'Stefano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEFANO

Perchè la soluzione è Stefano? Il 26 dicembre si celebra il santo che porta il nome di Stefano, noto come primo martire cristiano. Questa giornata invita a ricordare il suo coraggio e la sua fede, rendendo omaggio a chi ha affrontato le sfide con grande determinazione e spirito di sacrificio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Stefano'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il santo che si festeggia il 26 dicembre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Stefano

La definizione "Il santo che si festeggia il 26 dicembre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stefano'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il santo che si festeggia il 26 dicembre
  • Risposta: STEFANO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
E Empoli
F Firenze
A Ancona
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Stefano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il santo che si festeggia il 26 dicembre". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si festeggia il 26 dicembre Santo che si festeggia l 11 dicembre Santo che si festeggia il 20 aprile Santo che si festeggia il 4 febbraio Il Santo che si festeggia il 20 gennaio 

Altre definizioni collegate

Con santo: Il santo che convertì e battezzò Clodoveo I 

Con festeggia: Domini: si festeggia dopo la Pentecoste 

Con dicembre: Si fa alla fine del 31 dicembre: conto alla 