Il santo che si festeggia il 26 dicembre
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SOLUZIONE: STEFANO
Perchè la soluzione è Stefano? Il 26 dicembre si celebra il santo che porta il nome di Stefano, noto come primo martire cristiano. Questa giornata invita a ricordare il suo coraggio e la sua fede, rendendo omaggio a chi ha affrontato le sfide con grande determinazione e spirito di sacrificio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il santo che si festeggia il 26 dicembre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Stefano
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il santo che si festeggia il 26 dicembre
- Risposta: STEFANO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Stefano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il santo che si festeggia il 26 dicembre". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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