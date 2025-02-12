Il santo che si festeggia il 26 dicembre

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il santo che si festeggia il 26 dicembre' è 'Stefano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STEFANO

Perchè la soluzione è Stefano? Il 26 dicembre si celebra il santo che porta il nome di Stefano, noto come primo martire cristiano. Questa giornata invita a ricordare il suo coraggio e la sua fede, rendendo omaggio a chi ha affrontato le sfide con grande determinazione e spirito di sacrificio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il santo che si festeggia il 26 dicembre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Stefano

La definizione "Il santo che si festeggia il 26 dicembre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stefano'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il santo che si festeggia il 26 dicembre

Il santo che si festeggia il 26 dicembre Risposta: STEFANO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona T Torino E Empoli F Firenze A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Stefano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il santo che si festeggia il 26 dicembre". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.