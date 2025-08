Risale il fiume per deporre le uova nei cruciverba: la soluzione è Salmone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Risale il fiume per deporre le uova' è 'Salmone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALMONE

Curiosità e Significato di Salmone

La soluzione Salmone di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Salmone per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Salmone? Il salmone è un pesce famoso per il suo incredibile viaggio: risale i fiumi per deporre le uova, affrontando acque correnti e ostacoli naturali. Questa migrazione rappresenta un esempio di resistenza e determinazione della natura. Il salmone, quindi, non solo è apprezzato in cucina, ma incarna anche il ciclo vitale di rinascita e perseveranza. Un vero simbolo di forza e continuità.

Come si scrive la soluzione Salmone

Non riesci a risolvere la definizione "Risale il fiume per deporre le uova"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

L Livorno

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

