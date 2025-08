Proprie della giornata in corso nei cruciverba: la soluzione è Odierne

Home / Soluzioni Cruciverba / Proprie della giornata in corso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Proprie della giornata in corso' è 'Odierne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ODIERNE

Curiosità e Significato di Odierne

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Odierne, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Odierne? Odierne indica ciò che riguarda o appartiene alla giornata presente, spesso usato in ambito letterario o formale. Deriva da oggi e sottolinea l'attenzione a ciò che avviene nel giorno attuale. Utilizzata per esprimere eventi, notizie o situazioni del momento, questa parola aiuta a evidenziare l'immediatezza e la contemporaneità di qualcosa. È un termine utile per parlare di ciò che è attuale e di tendenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fatte proprie dal cervelloCorrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creativeFrazione di giornataEvento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioniPrecisare le proprie affermazioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Odierne

Se "Proprie della giornata in corso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

D Domodossola

I Imola

E Empoli

R Roma

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T C N O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTEA" CONTEA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.