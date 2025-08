Metti gli sci tra gli assi nei cruciverba: la soluzione è Ascia

ASCIA

Curiosità e Significato di Ascia

Approfondisci la parola di 5 lettere Ascia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ascia? Ascia è uno strumento con una lama affilata e un manico, usato tradizionalmente per tagliare o dividere il legno. È molto diffusa sia in ambito boschivo che domestico, e rappresenta un simbolo di forza e praticità. Utilizzata fin dall’antichità, l’ascia rimane un alleato indispensabile per chi lavora il legno o affronta attività outdoor.

Come si scrive la soluzione Ascia

Hai trovato la definizione "Metti gli sci tra gli assi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

