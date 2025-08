Gli uccellini... attirati dagli specchietti nei cruciverba: la soluzione è Allodole

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli uccellini... attirati dagli specchietti' è 'Allodole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLODOLE

Curiosità e Significato di Allodole

La soluzione Allodole di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Allodole per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Allodole? Allodole sono piccoli uccelli noti per il loro canto melodioso e il volo leggero. Il termine si riferisce anche a un farmaco usato per alleviare allergie e raffreddori, grazie alle sue proprietà antistaminiche. La parola richiama la leggerezza e la delicatezza di questi uccellini, ma può anche rappresentare sollievo e benessere. Un modo semplice per ricordare il farmaco è pensare alla loro dolce musica.

Come si scrive la soluzione Allodole

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gli uccellini... attirati dagli specchietti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L M O C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLMO" COLMO

