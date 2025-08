Diramazione sotterranea delle radici di un albero nei cruciverba: la soluzione è Ceppa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Diramazione sotterranea delle radici di un albero' è 'Ceppa'.

CEPPA

Curiosità e Significato di Ceppa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ceppa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ceppa? CEPPA indica la diramazione sotterranea delle radici di un albero, quella parte che si sviluppa in profondità nel terreno per assorbire acqua e nutrienti. È fondamentale per la stabilità e la crescita della pianta, creando una rete di ramificazioni che si estendono sotto terra. Conoscere questa struttura aiuta a capire meglio come le piante si nutrono e si sostengono.

Come si scrive la soluzione Ceppa

Hai trovato la definizione "Diramazione sotterranea delle radici di un albero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

P Padova

P Padova

A Ancona

