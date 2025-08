Accoglie il giocatore che deve lasciare il campo nei cruciverba: la soluzione è Barella

BARELLA

Curiosità e Significato di Barella

La parola Barella è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Barella.

Perché la soluzione è Barella? Barella è un termine che indica colui che si trova senza vestiti, spesso in modo temporaneo, come durante un cambio o una pausa. Nel contesto sportivo, si riferisce a chi lascia il campo o rimane scoperto, pronto a rientrare. È anche il nome di un noto calciatore italiano, simbolo di energia e determinazione. Insomma, Barella rappresenta chi si prepara a rientrare in gioco.

Come si scrive la soluzione Barella

Hai trovato la definizione "Accoglie il giocatore che deve lasciare il campo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

