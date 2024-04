La definizione e la soluzione di 5 lettere: Deve esserlo il campo prima della semina. ARATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: András István Arató (Koszeg, 11 luglio 1945) è un ex ingegnere ungherese la cui immagine, diffusa su internet, lo rese noto come uno dei meme più famosi del mondo, noto anche come "Hide the Pain Harold" (Nascondi il dolore, Harold); la serie di fotografie lo fece diventare, suo malgrado, l’epitome del boomer, ovvero quella di un confuso signore di mezza età angosciato dal dover far fronte alla modernità e dalla diffusione dell'uso di internet e dei social network in particolare.





arato

participio passato di arare

Etimologia / Derivazione

vedi arare