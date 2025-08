Si usa vedere al di sopra di una superficie nei cruciverba: la soluzione è Periscopio

PERISCOPIO

Curiosità e Significato di Periscopio

La soluzione Periscopio di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Periscopio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Periscopio? Un periscopio è uno strumento ottico che permette di osservare ciò che si trova sopra una superficie o un ostacolo, senza esporsi direttamente. Utilizzato spesso nei sottomarini o in ambiti militari, sfrutta specchi o prismi inclinati per vedere oltre le barriere. È un modo ingegnoso per guardare sopra e avere una visuale più ampia e sicura.

Come si scrive la soluzione Periscopio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si usa vedere al di sopra di una superficie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B N I R O U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUBINO" RUBINO

