La Soluzione ♚ Materiale per materassi che si adattano al corpo di chi ci dorme sopra

La definizione e la soluzione di: Materiale per materassi che si adattano al corpo di chi ci dorme sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Materiale per materassi che si adattano al corpo di chi ci dorme sopra: Del corpo di chi dorme. non di secondaria importanza è il materasso, la vera e propria parte comoda del letto: esso si pone tra la rete ed il corpo disteso... Curiosità su: Del corpo di chi dorme. non di secondaria importanza è il materasso, la vera e propria parte comoda del letto: esso si pone tra la rete ed il corpo disteso... Il materasso è un grande cuscino, normalmente posto su una rete ancorata a un letto, su cui dormire o riposare.

Altre risposte : memory foam; materiale; materassi; adattano; corpo; dorme; sopra;

Un materiale per cappelli; materiale per pavimenti; Animaletti presenti nei materassi ; Un telo sotto i materassi ; La medicina che cura la mente e il corpo ; Un corpo celeste secondario; Non dorme mai sul soffice; Vi si dorme durante i trekking; Il mobile con sopra la sveglia; Il santuario sopra Bologna;