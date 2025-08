Si dice che non vengano mai da sole nei cruciverba: la soluzione è Disgrazie

DISGRAZIE

Curiosità e Significato di Disgrazie

Vuoi sapere di più su Disgrazie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Disgrazie.

Perché la soluzione è Disgrazie? Disgrazia indica un evento sfortunato o una cattiva sorte che colpisce qualcuno, spesso in modo improvviso e pesante. È come un'ombra di sventura che si abbatte sulla vita di una persona, rendendo difficile il cammino. Quando si dice non vengono mai da sole, si sottolinea come i momenti difficili tendano ad arrivare tutti insieme, creando una catena di disgrazie che sembrano non avere fine.

Come si scrive la soluzione Disgrazie

Se "Si dice che non vengano mai da sole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

S Savona

G Genova

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

E Empoli

