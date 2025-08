Si dice anche di un marchio registrato nei cruciverba: la soluzione è Depositato

DEPOSITATO

Curiosità e Significato di Depositato

Approfondisci la parola di 10 lettere Depositato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Depositato? Depositato indica che un marchio o un documento sono stati ufficialmente registrati presso un ente competente, garantendo diritti esclusivi e protezione legale. Quando si dice che un marchio è depositato, significa che è stato formalmente inserito in un registro ufficiale, assicurando al titolare il diritto di difenderlo da imitazioni o usi non autorizzati. È un passo fondamentale per tutelare l'identità di un prodotto o servizio.

Come si scrive la soluzione Depositato

D Domodossola

E Empoli

P Padova

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B I O T P R P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRITPOP" BRITPOP

