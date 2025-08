Rende adatti all uso materiali come pelli o fibre nei cruciverba: la soluzione è Concia

CONCIA

Curiosità e Significato di Concia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Concia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Concia? La concia è il processo che rende le pelli o le fibre adatte all'uso, trattandole chimicamente e fisicamente per migliorarne la durata, morbidezza e resistenza. È fondamentale per trasformare le materie prime in materiali pronti all’uso in abbigliamento, calzature e accessori. Senza la concia, molti prodotti di uso quotidiano non avrebbero le caratteristiche di qualità e affidabilità che conosciamo.

Come si scrive la soluzione Concia

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

