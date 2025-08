Permesso scritto di fare qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Nulla Osta

NULLA OSTA

Curiosità e Significato di Nulla Osta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Nulla Osta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nulla Osta? NULLA OSTA è un termine che indica il permesso scritto necessario per autorizzare un'azione o un progetto. Viene spesso utilizzato in ambito amministrativo o legale per attestare che qualcosa può essere fatto, previa approvazione formale. In sostanza, è il via libera ufficiale che permette di procedere senza dubbi o ostacoli, garantendo che tutto sia in regola e autorizzato.

Come si scrive la soluzione Nulla Osta

N Napoli

U Udine

L Livorno

L Livorno

A Ancona

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T E M O O T N O D R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONTEROTONDO" MONTEROTONDO

