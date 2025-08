Ospita piante rare nei cruciverba: la soluzione è Orto Botanico

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Ospita piante rare' è 'Orto Botanico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTO BOTANICO

Curiosità e Significato di Orto Botanico

Vuoi sapere di più su Orto Botanico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Orto Botanico.

Perché la soluzione è Orto Botanico? Un orto botanico è un giardino specializzato in cui vengono coltivate e conservate piante rare, esotiche e spesso in via di estinzione. Serve a scopi scientifici, didattici e di tutela della biodiversità, permettendo ai visitatori di scoprire la varietà del mondo vegetale. Visitare un orto botanico significa immergersi in un universo di meraviglie naturali, fondamentali per la ricerca e la conservazione.

Come si scrive la soluzione Orto Botanico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ospita piante rare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

B Bologna

O Otranto

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N O I D E O O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEONIDORO" LEONIDORO

