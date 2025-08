Non riconoscere nei cruciverba: la soluzione è Negare

NEGARE

Curiosità e Significato di Negare

Perché la soluzione è Negare? Negare significa rifiutare di accettare o ammettere qualcosa, spesso per smentire una verità o un'idea. È un modo per dichiarare che qualcosa non è vero o non esiste, come quando si nega di aver commesso un errore. In sintesi, negare è un gesto di dissenso o di difesa, utile per proteggere la propria posizione o per respingere un'accusa.

Come si scrive la soluzione Negare

N Napoli

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

