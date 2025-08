Li ha profumati lo zibibbo nei cruciverba: la soluzione è Acini

Home / Soluzioni Cruciverba / Li ha profumati lo zibibbo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li ha profumati lo zibibbo' è 'Acini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACINI

Curiosità e Significato di Acini

La parola Acini è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Acini.

Perché la soluzione è Acini? Il termine acini si riferisce ai piccoli frutti che compongono l'uva, come lo zibibbo, un tipo di uva aromatica. Sono i singoli boccioli, ricchi di succo e profumo, che costituiscono la parte più preziosa della vite per la produzione di vino o uva da tavola. In definitiva, gli acini sono il cuore di ogni grappolo, simbolo di dolcezza e fragranza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo zaino li ha esterniLi ha chi non vede la realtà che lo circondaLo ha colorito chi si esprime con vivacitàHa scritto lo robotLo stato di chi ha una metà in più

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acini

Hai trovato la definizione "Li ha profumati lo zibibbo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G C A I E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRECIA" GRECIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.