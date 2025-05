Li ha chi non vede la realtà che lo circonda nei cruciverba: la soluzione è Paraocchi

PARAOCCHI

Curiosità e Significato di "Paraocchi"

Approfondisci la parola di 9 lettere Paraocchi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I paraocchi sono dispositivi indossati da alcuni animali, come i cavalli, per limitare il loro campo visivo laterale e farli concentrare su ciò che hanno davanti. In senso figurato, indicano una persona che rifiuta di vedere e riconoscere la realtà circostante, rimanendo focalizzata su dettagli limitati o personali.

Come si scrive la soluzione: Paraocchi

Hai trovato la definizione "Li ha chi non vede la realtà che lo circonda" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

O Otranto

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T L O D N Z O E E B À Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ETÀ DEL BRONZO" ETÀ DEL BRONZO

