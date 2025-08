Le destituzioni dal comando nei cruciverba: la soluzione è Esoneri

ESONERI

Curiosità e Significato di Esoneri

La parola Esoneri è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esoneri.

Perché la soluzione è Esoneri? Esoneri indica le cessazioni o licenziamenti di dipendenti, spesso per motivi economici o ristrutturazioni aziendali. È un termine usato nel mondo del lavoro per descrivere le persone che vengono lasciate a casa perché l’azienda deve ridurre i costi o cambiare strategia. Quando si parla di destituzioni dal comando, spesso si fa riferimento a decisioni che coinvolgono anche esoneri di figure di alto livello.

Come si scrive la soluzione Esoneri

Stai cercando la risposta alla definizione "Le destituzioni dal comando"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

