La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La spezie chiamata anche pimento' è 'Pepe Garofanato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEPE GAROFANATO

Curiosità e Significato di Pepe Garofanato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Pepe Garofanato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pepe Garofanato? Il pepe garofanato, noto anche come pimento, è una spezia ricavata dai semi essiccati del pimento, un albero tropicale. Dal sapore intenso e leggermente dolce, viene molto usato in cucina per aromatizzare piatti e conserve. La sua fragranza unica lo rende un ingrediente versatile, apprezzato sia in miscele di spezie che nella preparazione di piatti tradizionali, arricchendo ogni ricetta con un tocco speciale.

Come si scrive la soluzione Pepe Garofanato

Se "La spezie chiamata anche pimento" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

P Padova

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

O Otranto

F Firenze

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

