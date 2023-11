La definizione e la soluzione di: Cosi è chiamata per antonomnasia l Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CONTINENTE NERO

Significato/Curiosita : Cosi e chiamata per antonomnasia l africa

L'Africa è un continente del pianeta Terra, il terzo per superficie (considerando l'America settentrionale e meridionale come un unico continente al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

