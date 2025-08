Il rene che si mangia nei cruciverba: la soluzione è Rognone

ROGNONE

Curiosità e Significato di Rognone

Perché la soluzione è Rognone? Il termine rognone indica il rene, un organo importante del sistema escretore, utilizzato anche come ingrediente in piatti tradizionali. Spesso cucinato in umido o grigliato, il rognone è apprezzato per il suo sapore intenso e la consistenza morbida. Conoscere questa parola permette di scoprire una parte della cucina regionale italiana ricca di tradizione e gusto autentico.

Come si scrive la soluzione Rognone

R Roma

O Otranto

G Genova

N Napoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T E E E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESENTE" ESENTE

