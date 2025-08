Il monte più alto del Trentino - Alto Adige nei cruciverba: la soluzione è Ortles

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il monte più alto del Trentino - Alto Adige' è 'Ortles'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTLES

Curiosità e Significato di Ortles

La soluzione Ortles di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ortles per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ortles? Gli Ortles sono una catena montuosa imponente nelle Alpi, situata tra Trentino e Alto Adige, e rappresentano il punto più alto di questa regione con le sue vette che superano i 3.900 metri. Sono famosi per i paesaggi spettacolari e per il Parco Naturale dell’Ortles, un paradiso per escursionisti e appassionati di montagna. Un vero simbolo della bellezza alpina e della natura incontaminata.

Come si scrive la soluzione Ortles

Hai trovato la definizione "Il monte più alto del Trentino - Alto Adige" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

T Torino

L Livorno

E Empoli

S Savona

