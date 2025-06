Il monte più alto del FriuliVenezia Giulia nei cruciverba: la soluzione è Coglians

COGLIANS

Curiosità e Significato di Coglians

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Coglians, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Lo sapevi che? Provincia di Pordenone: La provincia di Pordenone (provincie di Pordenon in friulano, provincia de Pordenon in veneto) è una "unità non amministrativa" del Friuli-Venezia Giulia con capoluogo Pordenone, istituita nel 1968 per distacco dalla provincia di Udine. Venne soppressa come ente locale il 30 settembre 2017, sostituita dall'ente di decentramento regionale di Pordenone, che ricalca i confini della provincia e ne ha ereditato alcune strutture.

Come si scrive la soluzione Coglians

Hai trovato la definizione "Il monte più alto del FriuliVenezia Giulia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

S Savona

