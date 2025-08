Gara sportiva con eliminazioni progressive nei cruciverba: la soluzione è Torneo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gara sportiva con eliminazioni progressive' è 'Torneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORNEO

Curiosità e Significato di Torneo

La soluzione Torneo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Torneo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Torneo? Un torneo è una competizione sportiva in cui i partecipanti si affrontano in diverse sfide, con le eliminazioni che avvengono progressivamente. Solo i migliori avanzano fino alla finale, dove si decide il vincitore. È un formato molto popolare, usato anche in altri ambiti come giochi e quiz, perché permette di eliminare progressivamente i concorrenti meno fortunati o preparati.

Come si scrive la soluzione Torneo

La definizione "Gara sportiva con eliminazioni progressive" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

E Empoli

O Otranto

