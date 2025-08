Dare la propria preferenza nei cruciverba: la soluzione è Votare

VOTARE

Curiosità e Significato di Votare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Votare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Votare.

Perché la soluzione è Votare? Dare la propria preferenza significa esprimere la scelta personale tra diverse opzioni, come nel contesto delle elezioni o delle decisioni collettive. È un modo per far sapere quale alternativa si preferisce, contribuendo così al risultato finale. In sostanza, si tratta di manifestare le proprie inclinazioni per influenzare un processo decisionale condiviso. Questa azione è fondamentale per partecipare attivamente alla vita democratica e comunitaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dare la propria parola d onoreDare il via a un progettoÈ propria del linguaggio di tecnici ed espertiDonare senza dareI luoghi della propria infanzia

Come si scrive la soluzione Votare

La definizione "Dare la propria preferenza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M I N O A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANEMONI" ANEMONI

