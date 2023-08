Dare la propria parola d onore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare la propria parola d onore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIURARE

Significato/Curiosita : Dare la propria parola d onore

Polifonia (n. 116). deve essere tenuto in grande onore l'organo a canne per la sua capacità di dare splendore alla liturgia e di elevazione degli animi... Agostino gemelli aveva ottenuto che non dovessero giurare in quanto non dipendenti statali, vollero giurare, con l'eccezione di quattro docenti: francesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dare la propria parola d onore : dare; propria; parola; onore; Maria Antonietta le voleva dare al posto del pane; Andare oltre attraversare; Lo scrittore scozzese autore di E le stelle stanno a guardare ; Può dare ordini in azienda; Ratificare convalidare ; Si scrivono ripercorrendo la propria vita; Sistemare la propria autovettura; propria della città; Rinnega la propria fede; Lo è chi impone agli altri la propria volontà; Manoscritti liturgici che richiamano la prima parola di un canto pasquale; Per i latini di parola Pacta sunt lat; Lo è la prima lettera di una parola ; Chiedono la parola d ordine; Alla fine della parola definisce genere e numero; Impegnato con un patto d onore a parole; Sta per onore vole; Un film di Claude Chabrol del 2004 : La d onore ; Sonore manifestazioni di consenso; C è quella d onore ;

Cerca altre Definizioni