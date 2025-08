Corrisponde a mille grammi nei cruciverba: la soluzione è Chilo

CHILO

Curiosità e Significato di Chilo

Approfondisci la parola di 5 lettere Chilo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Chilo? Chilo è un termine italiano che indica un'unità di misura di massa equivalente a mille grammi. Viene comunemente usato per pesare alimenti, merci o prodotti vari, rappresentando il peso di un chilogrammo. È una parola semplice e quotidiana, fondamentale nel linguaggio di tutti i giorni quando si parla di peso e quantità. Insomma, un termine essenziale per quantificare con precisione.

Come si scrive la soluzione Chilo

Stai cercando la risposta alla definizione "Corrisponde a mille grammi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I R L T A S R A D O A Mostra soluzione



