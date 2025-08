Città barocca in Sicilia cifra non eccessiva nei cruciverba: la soluzione è Modica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città barocca in Sicilia cifra non eccessiva' è 'Modica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MODICA

Curiosità e Significato di Modica

Perché la soluzione è Modica? Modica è una splendida città barocca in Sicilia, famosa per i suoi edifici storici e il dolce tradizionale, il cioccolato modicano. Il suo nome richiama l'eleganza e la ricchezza artistica di un passato ricco di cultura e bellezza. Visitare Modica significa immergersi in un patrimonio unico, dove storia, arte e sapori si fondono in un'atmosfera affascinante e autentica.

Come si scrive la soluzione Modica

La definizione "Città barocca in Sicilia cifra non eccessiva" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

