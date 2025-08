Capitale importante del Canada francese nei cruciverba: la soluzione è Montreal

MONTREAL

Curiosità e Significato di Montreal

Vuoi sapere di più su Montreal? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Montreal.

Perché la soluzione è Montreal? Montreal è la città più grande della provincia francofona del Québec, in Canada. È un importante centro culturale, economico e sociale, noto per il suo mix di tradizione europea e modernità. Con i suoi quartieri vivaci, eventi internazionali e ricca storia, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità francese del paese, sottolineando il suo ruolo di capitale culturale del Canada francese.

Come si scrive la soluzione Montreal

Hai davanti la definizione "Capitale importante del Canada francese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

