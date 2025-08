Al centro dell uovo nei cruciverba: la soluzione è Tuorlo

Home / Soluzioni Cruciverba / Al centro dell uovo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Al centro dell uovo' è 'Tuorlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUORLO

Curiosità e Significato di Tuorlo

La soluzione Tuorlo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tuorlo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tuorlo? Il termine tuorlo si riferisce alla parte centrale e giallastra dell'uovo, ricca di nutrienti e proteine. È la componente più preziosa e desiderata, spesso utilizzata in cucina per preparazioni delicate e saporite. Conosciuto anche come il cuore dell'uovo, il tuorlo è fondamentale per ottenere piatti cremosi e gustosi, rendendo ogni ricetta speciale e ricca di sapore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sostiene che il sole è al centro dell universoÈ al centro dell ArtideFamoso massiccio roccioso al centro dell AustraliaAl centro dell ArtidePorsi al centro dell attenzione in maniera poco edificante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tuorlo

La definizione "Al centro dell uovo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

U Udine

O Otranto

R Roma

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T E T S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TESTER" TESTER

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.