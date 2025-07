Un ospite dell acquario nei cruciverba: la soluzione è Pesce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un ospite dell acquario' è 'Pesce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCE

Curiosità e Significato di Pesce

Approfondisci la parola di 5 lettere Pesce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pesce? Pesce è un animale acquatico che vive in acqua dolce o salata, noto per le sue squame e le branchie. È anche un simbolo di fertilità e abbondanza in molte culture. Quando si parla di un ospite dell'acquario, ci si riferisce proprio a questo affascinante abitante marino o d'acqua dolce, protagonista di un ecosistema chiuso. In sintesi, il pesce arricchisce e dà vita all'ambiente acquatico.

Come si scrive la soluzione Pesce

Hai trovato la definizione "Un ospite dell acquario" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

