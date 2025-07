Un cane tedesco dal pelo corto nero focato nei cruciverba: la soluzione è Dobermann

DOBERMANN

Curiosità e Significato di Dobermann

Perché la soluzione è Dobermann? Il Dobermann è una razza di cane nota per la sua eleganza, intelligenza e tenacia. Di origine tedesca, ha un mantello nero focato e un carattere coraggioso, ideale come cane da guardiania e compagnia. Questa razza si distingue per la sua presenza imponente e il temperamento equilibrato, rendendola un fedele amico per chi cerca protezione e affetto.

Come si scrive la soluzione Dobermann

Stai cercando la risposta alla definizione "Un cane tedesco dal pelo corto nero focato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

B Bologna

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

N Napoli

N Napoli

